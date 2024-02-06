مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(1) طلائع الجيش.. جووول شيكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد طلائع الجيش في دور نصف نهائي من كأس الرابطة المصرية.

الفائز من هذا اللقاء سيلاقي المنتصر من مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي البطولة.

لمتابعة المباراة من هنا

-----------

ق 14: جووول جودوين شيكا يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد انفراد تام بمحمود جاد حارس المصري نتيجة كرة طولية في ظهر المدافعين ليسدد في المرمى وتسكن الشباك.

بداية المباراة