دازن: طلب سيميوني من مودريتش اللعب لـ أتليتكو أثناء دربي مدريد

طلب دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد من لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد اللعب مع فريقه مازحا أثناء مباراة الفريقين.

وتعادل ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في دربي المدينة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد الماضي.

وكشفت شبكة "دازن" إسبانيا أن أثناء دخول لاعب الوسط الكرواتي إلى أرضية الملعب أن المدير الفني الأرجنتيني طلب منه اللعب لأتليتكو مدريد.

وحسب مقطع من الشبكة فقد قال تشولو لمودريتش مازحا: "تعال والعب معنا".

ورد عليه اللاعب البالغ من العمر 38 عاما بابتسامة دون أن يتحدث في شيء.

ودخل مودريتش إلى أرضية الملعب في تبديل في الدقيقة 76 بدلا من رودريجو.

ولم يلعب مودريتش خلال الموسم الجاري العديد من الدقائق أو بصفة أساسية، فقد خاض 26 مباراة بمجموع 1354 دقيقة.

وبقسمة 1354 على 90 دقيقة لنحصل على عدد المباريات الفعلية التي شارك فيها ستكون 15 مباراة ويعد هذا العدد أقل بالمقارنة مع المواسم الماضية.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة ويبتعد عن جيرونا الوصيف بنقطتين وستجمعهما مباراة في الجولة المقبلة.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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