انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(3) مانشستر سيتي
الإثنين، 05 فبراير 2024 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في ختام الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
---
ق 70 الثالث من فودين بعد تمريرة من هالاند.. اكتمل الهاتريك
ق 54 جوووووول فودين يسجل الثاني بعد تمريرة رائعة من دي بروين
الشوط الثاني
ق 45+3 جوووووول التعادل من فودين
ق 27 يوشكو جفارديول يسدد ولكن الحارس يتألق مرة أخرى
ق 24 إرلينج هالاند يسدد ولكن الحارس يتصدى ببراعة
ق 21 جوووول الكرة تصل إلى نيل موباي بعد تمويه رائع من توني لتسكن شباك سيتي
ق 15 كايل ووكر يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 14 خوليان ألفاريز يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 10 ألفاريز يسدد ولكن الحارس يتصدى
بداية المباراة
نرشح لكم
دي بروين: جاهزون للقتال على لقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية مدير مانشستر يونايتد السابق: كنا قريبين من التعاقد مع رونالدينيو ولكن تليجراف تكشف موقف إدارة تشيلسي من إقالة بوكيتينو تقرير: ليفربول قد يفقد سوبوسلاي لمدة 4 أسابيع فودين يشرح أسباب تألقه في الموسم الجاري جوارديولا: فودين يعيش أفضل مواسمه رومانو: مانشستر سيتي يتفق مع جيرونا لضم سافيو جنون فليكين وهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يقلق ليفربول بالفوز على برينتفورد