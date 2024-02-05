انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(3) مانشستر سيتي

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في ختام الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

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ق 70 الثالث من فودين بعد تمريرة من هالاند.. اكتمل الهاتريك

ق 54 جوووووول فودين يسجل الثاني بعد تمريرة رائعة من دي بروين

الشوط الثاني

ق 45+3 جوووووول التعادل من فودين

ق 27 يوشكو جفارديول يسدد ولكن الحارس يتألق مرة أخرى

ق 24 إرلينج هالاند يسدد ولكن الحارس يتصدى ببراعة

ق 21 جوووول الكرة تصل إلى نيل موباي بعد تمويه رائع من توني لتسكن شباك سيتي

ق 15 كايل ووكر يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 14 خوليان ألفاريز يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 10 ألفاريز يسدد ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

مانشستر سيتي إرلينج هالاند
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