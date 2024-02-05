بثنائية موديست وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا
الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:27
كتب : حسام نور الدين
فاز الأهلي وديا على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما استعدادا لاستئناف الدوري المصري وأقيمت في ملعب السلام.
أنتوني موديست
النادي : الأهلي
سجل ثنائية الأهلي في المباراة أنتوني موديست، بينما جاء هدف سموحة عن طريق حسام حسن.
كما شهدت المواجهة ظهور محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد الذي تواجد مع الفريق لكنه لم يشارك في المباراة.
ويستعد الأهلي لخوض أول مباراة له بعد التوقف ضد شباب بلوزداد في مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 16 الجاري.
ومن المنتظر أن يعود اللاعبين الدوليين للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية غدا الثلاثاء.
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