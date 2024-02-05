بثنائية موديست وظهور الزنفلي.. الأهلي يفوز على سموحة وديا

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 18:27

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أنتوني موديست

فاز الأهلي وديا على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما استعدادا لاستئناف الدوري المصري وأقيمت في ملعب السلام.

سجل ثنائية الأهلي في المباراة أنتوني موديست، بينما جاء هدف سموحة عن طريق حسام حسن.

أخبار متعلقة:
تقرير جنوب إفريقي: الأهلي يستهدف موكوينا.. وصنداونز يرحب وكيل ياسر حمد لـ في الجول: الأهلي تحدث معه.. ولاعب ينتظر اللعب بجواره في الزمالك مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل أمير توفيق

كما شهدت المواجهة ظهور محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد الذي تواجد مع الفريق لكنه لم يشارك في المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض أول مباراة له بعد التوقف ضد شباب بلوزداد في مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 16 الجاري.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبين الدوليين للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية غدا الثلاثاء.

الأهلي سموحة الدوري المصري أنتوني موديست
نرشح لكم
جوميز: أتمنى رؤية جماهير الزمالك من الملعب.. وسأفعل مثل الطباخ التاسعة والعاشرة.. الزمالك يعلن ضم زياد كمال ومحمد شحاتة لبيب: سأعيد حقوق من ظلم في الزمالك.. وهذه رسالة ممدوح عباس لكم ملف مؤتمر الزمالك - تقديم عبد الله السعيد ضمن 10 صفقات.. والجهاز الفني الجديد مصيلحي لـ في الجول: دعمنا بألف تذكرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وموقف مابولولو الثامنة.. الزمالك يعلن ضم أحمد حمدي خبر في الجول – الاتحاد السكندري يرفض التفريط في الحبيب حسن الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يعلن ضم الملواني
أخر الأخبار
جوميز: أتمنى رؤية جماهير الزمالك من الملعب.. وسأفعل مثل الطباخ 8 دقيقة | الدوري المصري
التاسعة والعاشرة.. الزمالك يعلن ضم زياد كمال ومحمد شحاتة 14 دقيقة | الكرة المصرية
لبيب: سأعيد حقوق من ظلم في الزمالك.. وهذه رسالة ممدوح عباس لكم 24 دقيقة | الكرة المصرية
دايلي ميل: تشيلسي يتجه لعودة لامبارد في دور مختلف 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ملف مؤتمر الزمالك - تقديم عبد الله السعيد ضمن 10 صفقات.. والجهاز الفني الجديد ساعة | الدوري المصري
مصيلحي لـ في الجول: دعمنا بألف تذكرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وموقف مابولولو ساعة | الدوري المصري
بعد 18 عاما.. ريليفو: برشلونة يقرر عدم تجديد عقد روبيرتو ساعة | الكرة الأوروبية
الثامنة.. الزمالك يعلن ضم أحمد حمدي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد