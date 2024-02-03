انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (1) لانس
السبت، 03 فبراير 2024 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد لانس في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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نهاية المباراة
ق47. جوووول أول للانس عن طريق بيريرا دا كوستا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39. مصطفى يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من سيسوكو.
ق12. إصابة كالفن أميان لاعب نانت ودخول نيكولا بالوا بدلا منه.
بداية اللقاء
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