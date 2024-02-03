مباشر أمم إفريقيا - كاب فيردي (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بداية المباراة
السبت، 03 فبراير 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويلاقي الفائز من هذه المباراة منافسه نيجيريا يوم 7 فبراير المقبل في دور نصف النهائي.
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بداية المباراة
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