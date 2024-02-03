مباشر أمم إفريقيا - كاب فيردي (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بداية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة منافسه نيجيريا يوم 7 فبراير المقبل في دور نصف النهائي.

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بداية المباراة