مباشر أمم إفريقيا - كاب فيردي (0)-(0) جنوب إفريقيا.. رودريجيز يهدر فرصة محققة
السبت، 03 فبراير 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويلاقي الفائز من هذه المباراة منافسه نيجيريا يوم 7 فبراير المقبل في دور نصف النهائي.
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ق 55: جاري رودريجيز يهدر فرصة خطيرة من الناحية اليسرى بعد تسديدة سيئة في يد رونوين ويليامز حارس جنوب إفريقيا.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: أوبري موديبا مدفاع جنوب إفريقيا يغلق تسديدة من ريان مينديز داخل منطقة الجزاء ببراعة.
ق 12: تسديدة سيئة من زواني لاعب جنوب إفريقيا من داخل منطقة الجزاء لكن ضعيفة وخارج المرمى.
ق 8: تسديدة قوية للغاية من موكوينا لاعب جنوب إفريقيا خارج منطقة الجزاء لكن تذهب إلى يد فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي.
بداية المباراة
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