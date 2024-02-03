مباشر أمم إفريقيا - كاب فيردي (0)-(0) جنوب إفريقيا.. رودريجيز يهدر فرصة محققة

السبت، 03 فبراير 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

جاميرو مونتيرو - كاب فيردي - غانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة منافسه نيجيريا يوم 7 فبراير المقبل في دور نصف النهائي.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 55: جاري رودريجيز يهدر فرصة خطيرة من الناحية اليسرى بعد تسديدة سيئة في يد رونوين ويليامز حارس جنوب إفريقيا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: أوبري موديبا مدفاع جنوب إفريقيا يغلق تسديدة من ريان مينديز داخل منطقة الجزاء ببراعة.

ق 12: تسديدة سيئة من زواني لاعب جنوب إفريقيا من داخل منطقة الجزاء لكن ضعيفة وخارج المرمى.

ق 8: تسديدة قوية للغاية من موكوينا لاعب جنوب إفريقيا خارج منطقة الجزاء لكن تذهب إلى يد فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي.

بداية المباراة

كاب فيردي جنوب إفريقيا كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار بيرسي تاو
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