مباشر أمم إفريقيا - مالي (0)-(0) كوت ديفوار.. الشوط الثاني

السبت، 03 فبراير 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

منتخب مالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مالي ضد كوت ديفورا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. بطااقة حمراء لكوسونو لاعب كوت ديفوار بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق17. يحيى فوفانا يتصدى لركلة جزاء من أداما تراوري.

ق16. ركلة جزاااء لمنتخب مالي بعد عرقلة من كوسونو.

ق8. مطالبات من لاعبي مالي باحتساب ركلة جزاء.

بداية المباراة بعد قليل

كوت ديفوار مالي كأس الأمم الإفريفية
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