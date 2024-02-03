مباشر أمم إفريقيا - مالي (0)-(0) كوت ديفوار.. بداية المباراة
السبت، 03 فبراير 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مالي ضد كوت ديفورا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا - كيسي يقود وسط كوت ديفوار.. وديانج وبيسوما بديلان مع مالي مواعيد مباريات السبت 3 فبراير.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا وبرشلونة وتوتنام أمم إفريقيا - مدرب غينيا: السذاجة قتلتنا.. المحصلة جيدة مقارنة بالسنغال والكاميرون ولكن أمم إفريقيا - ديسابر: هذه قوة الركلات الثابتة.. ولا شيء كان سهلا أمم إفريقيا - أوسيمين: أحلم بتحقيق اللقب.. وحلمي منذ الصغر اللعب باسم نيجيريا كرنفال أمم إفريقيا - ويسا.. الحارس الهداف وحادث كاد ينهي مسيرته ماذا لو كانت مصر متحف أمم إفريقيا - الملصق الأول في تاريخ البطولة