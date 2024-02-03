مباشر كأس آسيا - قطر (1) (0) أوزبكستان.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر وأوزبكستان في آخر مباريات ربع نهائي من كأس آسيا 2023.

وسيلتقي من تلك المباراة مع منتخب إيران الذي تفوق على اليابان عصر اليوم بنتيجة 2-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: الحارس الأوزبكي يمنع الثاني ببراعة بعد رأسية المهدي علي

ق 37: تدخل خرافي من محمد وعد يمنع هدف التعادل لأوزبكستان من أمام المرمى

ق 31: محاولة أوزباكية ترتطم بقدم مدافع قطر وتخرج إلى ركنية

ق 27: عرضية من الهيدوس يتعامل معها الحارس بغرابة وتسقط الكرة من يده وتسكن شباكه

ق 10: أكرم عفيف يسدد على الطائر والحارس يتصدى على مرتين

بداية اللقاء