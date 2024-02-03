مباشر كأس آسيا - قطر (1) (0) أوزبكستان.. بداية الشوط الثاني
السبت، 03 فبراير 2024 - 17:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر وأوزبكستان في آخر مباريات ربع نهائي من كأس آسيا 2023.
وسيلتقي من تلك المباراة مع منتخب إيران الذي تفوق على اليابان عصر اليوم بنتيجة 2-1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: الحارس الأوزبكي يمنع الثاني ببراعة بعد رأسية المهدي علي
⚽️🔥 شجاعة محمد وعد تنقذ المنتخب القطري
🤯 يا له من تدخل أسطوري#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_أوزباكستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/C0LlQQ83A0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
ق 37: تدخل خرافي من محمد وعد يمنع هدف التعادل لأوزبكستان من أمام المرمى
ق 31: محاولة أوزباكية ترتطم بقدم مدافع قطر وتخرج إلى ركنية
هدف |
منتخبنا الوطني يتقدم 1 - 0 على أوزبكستان في الدقيقة 27 عبر حسن الهيدوس .. شاهد الهدف بصوت المعلق خالد الحدي#قطر_أوزبكستان#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/3REamHAT9N— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 3, 2024
ق 27: عرضية من الهيدوس يتعامل معها الحارس بغرابة وتسقط الكرة من يده وتسكن شباكه
ق 10: أكرم عفيف يسدد على الطائر والحارس يتصدى على مرتين
بداية اللقاء