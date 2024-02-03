مباشر كأس آسيا - اليابان (0) - (0) إيران.. بداية نارية

السبت، 03 فبراير 2024 - 13:29

كتب : FilGoal

منتخب اليابان

يلعب منتخب اليابان ضد إيران ضمن ربع نهائي كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيران واليابان المرتقبة.

لمتابعة مباراة إيران أمام اليابان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. إنبي يعلن تعيين سيد ياسين مديرا فنيا خلفا لتامر مصطفى الأهلي يعلن تشخيص إصابة وسام أبو علي على طريقة الساحر.. الزمالك يعلن التعاقد مع عبد الله السعيد غانا تحاول إقناع كوبي ماينو بتمثيلها بدلا من إنجلترا

ــــــــــــــــــــــ

ق15 ضغط وهجوم متبادل بين الفريقين

انطلاق المباراة

إيران اليابان كأس آسيا
نرشح لكم
مواعيد مباريات السبت 3 فبراير.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا وبرشلونة وتوتنام كأس آسيا - من يهدر يتحمل.. كوريا الجنوبية تعود في الوقت المفضل وتقصي أستراليا انتهت كأس آسيا - أستراليا (1) (2) كوريا الجنوبية.. الشمشون للمربع الذهبي كأس آسيا - عبد الله نصيب: صديقي أخبرني قبل المباراة بأنني سأسجل ضد طاجيكستان كأس آسيا - مدرب الأردن بعد الإنجاز التاريخي: استغللنا الثقة داخل المجموعة بنسبة 1000% ما بدأه الجوهري أتمه عموتة.. الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في التاريخ انتهت في كأس آسيا - الأردن (1) - (0) طاجيكستان.. تأهل تاريخي مواعيد مباريات الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم الاستقرار على رحيل فيتوريا 3 دقيقة | الكرة المصرية
معتمد جمال يعتذر عن عدم الاستمرار مع الزمالك بعد التعاقد مع جوزيه جوميز 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس آسيا - اليابان (0) - (0) إيران.. بداية نارية 25 دقيقة | آسيا
كما انفرد في الجول.. إنبي يعلن تعيين سيد ياسين مديرا فنيا خلفا لتامر مصطفى 35 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن تشخيص إصابة وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
على طريقة الساحر.. الزمالك يعلن التعاقد مع عبد الله السعيد ساعة | الكرة المصرية
غانا تحاول إقناع كوبي ماينو بتمثيلها بدلا من إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - إنبي يدرس تعيين سيد ياسين مديرا فنيا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين