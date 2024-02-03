مباشر كأس آسيا - اليابان (1) - (0) إيران.. الشوط الثاني

كأس آسيا - من يهدر يتحمل.. كوريا الجنوبية تعود في الوقت المفضل وتقصي أستراليا

كأس آسيا - عبد الله نصيب: صديقي أخبرني قبل المباراة بأنني سأسجل ضد طاجيكستان

كأس آسيا - مدرب الأردن بعد الإنجاز التاريخي: استغللنا الثقة داخل المجموعة بنسبة 1000%

ما بدأه الجوهري أتمه عموتة.. الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في التاريخ