مباشر كأس آسيا - اليابان (1) - (0) إيران.. الشوط الثاني
السبت، 03 فبراير 2024 - 13:29
كتب : FilGoal
يلعب منتخب اليابان ضد إيران ضمن ربع نهائي كأس آسيا.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيران واليابان المرتقبة.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف دون رد
ق28 جووووووول أووووول لليابان عن طريق هيديماسا موريتا
ق15 ضغط وهجوم متبادل بين الفريقين
انطلاق المباراة
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