مباشر أمم إفريقيا - غينيا (1)-(2) الكونغو الديمقراطية.. جووووول
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 22:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا في ثاني مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
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ق 65 جوووول من ركلة جزاء يسجله يوان ويسا لاعب برينتفورد الإنجليزي على يمين الحارس إبراهيم كونيه
ق 27 جوووول شانسيل مبيمبا يسجل التعادل سريعا
ق 21 جووووول محمد بايو يفتتح التسجيل بركلة جزاء في منتصف المرمى
ق 18 ركلة جزاء يحتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال لصالح محمد بايو مهاجم غينيا
ق 13 صامويل موتوسامي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة
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