مباشر أمم إفريقيا - غينيا (1)-(2) الكونغو الديمقراطية.. جووووول

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

فرحة الكونغو الديمقراطية بعد التأهل على حساب مصر لربع نهائي أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا في ثاني مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

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ق 65 جوووول من ركلة جزاء يسجله يوان ويسا لاعب برينتفورد الإنجليزي على يمين الحارس إبراهيم كونيه

ق 27 جوووول شانسيل مبيمبا يسجل التعادل سريعا

ق 21 جووووول محمد بايو يفتتح التسجيل بركلة جزاء في منتصف المرمى

ق 18 ركلة جزاء يحتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال لصالح محمد بايو مهاجم غينيا

ق 13 صامويل موتوسامي يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

كأس أمم إفريقيا غينيا الكونغو الديمقراطية
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