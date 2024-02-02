مباشر أمم إفريقيا - غينيا (1)-(2) الكونغو الديمقراطية.. جووووول

متحف أمم إفريقيا - الملصق الأول في تاريخ البطولة

كرنفال أمم إفريقيا - أطلق عليه والده لقب "بابا".. سيمون رجل مباراة نيجيريا وأنجولا

مدرب أنجولا بعد وداع كأس الأمم: نؤمن بأن المستقبل سيكون لنا

وتوقف عداد مصيلحي

أمم إفريقيا - التشكيل.. تغيير وحيد في الكونغو الديمقراطية.. ونابي كيتا أساسي بوسط غينيا

انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أنجولا.. أول أطراف المربع الذهبي

أمم إفريقيا - التشكيل.. نيجيريا دون تغييرات ومابولولو يقود أنجولا في ربع النهائي