انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أنجولا.. أول أطراف المربع الذهبي
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 19:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب نيجيريا ضد أنجولا في افتتاح منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية.
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ق 75 جوووول فيكتور أوسيمين يسجل الثاني ولكن قيد المراجعة
ق 59 زيني يسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيمن
ق 46 تبديل أول بنزول زيني بدلا من إشتريلا في صفوف أنجولا
ق 41 جوووول أديمولا لوكمان يتلقى التمريرة ويسدد في الشباك
ق 5 مابولولو يتلقى كرة خطيرة أمام المرمى ولكن يسدد في جسد الحارس
بداية المباراة
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