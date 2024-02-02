انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أنجولا.. أول أطراف المربع الذهبي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب نيجيريا ضد أنجولا في افتتاح منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية.

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ق 75 جوووول فيكتور أوسيمين يسجل الثاني ولكن قيد المراجعة

ق 59 زيني يسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيمن

ق 46 تبديل أول بنزول زيني بدلا من إشتريلا في صفوف أنجولا

ق 41 جوووول أديمولا لوكمان يتلقى التمريرة ويسدد في الشباك

ق 5 مابولولو يتلقى كرة خطيرة أمام المرمى ولكن يسدد في جسد الحارس

بداية المباراة

أنجولا نيجيريا كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا مابولولو
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