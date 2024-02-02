مباشر كأس آسيا - أستراليا (1) (2) كوريا الجنوبية.. بطاقة حمرااااء

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

كوريا الجنوبية - أستراليا - كأس آسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا 2023.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأردن في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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ق 105: بطاقة حمراء لأونيل لاعب أستراليا بعد تدخل قوي على هوانج هي تشان في منتصف الملعب.

ق 103: جووووووووول رااااااااااائع سون يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة الثاني لكوريا الجنوبية

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي وإلى شوطين إضافيين

ق 90+6: جوووووووول التعااااادل القااااتل.. هوانج هي تشان يسجل من ركلة جزاء هدف التعادل

ق 90+4: ركلة جزاء يتحصل عليها سون هيونج مين بعد مجهود فردي رائع

ق 83: رأسية بويلي تمر بجوار القائم بغرابة

ق 73: رأسية ديوك يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 53: الثاني يضيع على أستراليا، رأسية من بويلي يتصدى لها حارس كوريا ثم متابعة يمنعها الحارس وتسديدة أخيرة من ديوك تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جوووول كريج جودوين يسجل الهدف الأول بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

ق 32: جوووول أوووول ولكن..هوانج هي تشان يسجل لكوريا الجنوبية لكن التسلل يمنع الأول

ق 19: حارس كوريا يمنع الهدف الأول لأستراليا والمتابعة دون خطورة

بداية اللقاء

كوريا الجنوبية أستراليا كأس آسيا
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