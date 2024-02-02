مباشر كأس آسيا - أستراليا (1) (2) كوريا الجنوبية.. بطاقة حمرااااء
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 17:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا 2023.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأردن في نصف النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.
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ق 105: بطاقة حمراء لأونيل لاعب أستراليا بعد تدخل قوي على هوانج هي تشان في منتصف الملعب.
سون هيونغ مين يسجل هدفاً رائعاً في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الأول من ركلة ثابتة 😮🇰🇷👏#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/jPQqbPWcns— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
ق 103: جووووووووول رااااااااااائع سون يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة الثاني لكوريا الجنوبية
بداية الشوط الإضافي الأول
نهاية الوقت الأصلي وإلى شوطين إضافيين
المنتخب الكوري الجنوبي يدرك التعادل في الوقت القاتل من علامة الجزاء 🥅🇰🇷🔥#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/Vk9kPoZ4C5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
ق 90+6: جوووووووول التعااااادل القااااتل.. هوانج هي تشان يسجل من ركلة جزاء هدف التعادل
ق 90+4: ركلة جزاء يتحصل عليها سون هيونج مين بعد مجهود فردي رائع
المنتخب الأسترالي يهدر فرصة ذهبية لمضاعفة النتيجة! 🤦♂️🇦🇺#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/7s8aCA8vBL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
ق 83: رأسية بويلي تمر بجوار القائم بغرابة
ق 73: رأسية ديوك يتصدى لها الحارس بسهولة
هدف يضيع |
فرصة اضافة هدف ثاني لاستراليا يضيع بتألق 'جو هيون وو' حارس كوريا الجنوبية #أستراليا_كوريا_الجنوبية#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/w4KaNEGHSv— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
ق 53: الثاني يضيع على أستراليا، رأسية من بويلي يتصدى لها حارس كوريا ثم متابعة يمنعها الحارس وتسديدة أخيرة من ديوك تمر أعلى العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
المنتخب الأسترالي يباغت نظيره منتخب كوريا الجنوبية ويتقدم بهدف دون ردّ 🇦🇺⚽️🔥#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/YmjxvFgSbx— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
ق 42: جوووول كريج جودوين يسجل الهدف الأول بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.
هدف عالمي لو لا التسلل ! 😮🇰🇷#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/20mVlbtWY7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
ق 32: جوووول أوووول ولكن..هوانج هي تشان يسجل لكوريا الجنوبية لكن التسلل يمنع الأول
فرصة خطيرة |
هدف أول لمنتخب أستراليا يضيع بطريقة غريبة!#أستراليا_كوريا_الجنوبية#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/bE2TLXONBv— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
ق 19: حارس كوريا يمنع الهدف الأول لأستراليا والمتابعة دون خطورة
بداية اللقاء