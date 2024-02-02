مباشر كأس آسيا - أستراليا (1) (0) كوريا الجنوبية.. فرصة تضيع على 3 مرات
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 17:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا 2023.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأردن في نصف النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.
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ق 53: الثاني يضيع على أستراليا، رأسية من بويلي يتصدى لها حارس كوريا ثم متابعة يمنعها الحارس وتسديدة أخيرة من ديوك تمر أعلى العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
المنتخب الأسترالي يباغت نظيره منتخب كوريا الجنوبية ويتقدم بهدف دون ردّ 🇦🇺⚽️🔥#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/YmjxvFgSbx— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
ق 42: جوووول كريج جودوين يسجل الهدف الأول بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.
هدف عالمي لو لا التسلل ! 😮🇰🇷#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #أستراليا_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/20mVlbtWY7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024
ق 32: جوووول أوووول ولكن..هوانج هي تشان يسجل لكوريا الجنوبية لكن التسلل يمنع الأول
فرصة خطيرة |
هدف أول لمنتخب أستراليا يضيع بطريقة غريبة!#أستراليا_كوريا_الجنوبية#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/bE2TLXONBv— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 2, 2024
ق 19: حارس كوريا يمنع الهدف الأول لأستراليا والمتابعة دون خطورة
بداية اللقاء