مباشر كأس آسيا - أستراليا (1) (0) كوريا الجنوبية.. فرصة تضيع على 3 مرات

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

كوريا الجنوبية - أستراليا - كأس آسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا 2023.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأردن في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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ق 53: الثاني يضيع على أستراليا، رأسية من بويلي يتصدى لها حارس كوريا ثم متابعة يمنعها الحارس وتسديدة أخيرة من ديوك تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جوووول كريج جودوين يسجل الهدف الأول بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

ق 32: جوووول أوووول ولكن..هوانج هي تشان يسجل لكوريا الجنوبية لكن التسلل يمنع الأول

ق 19: حارس كوريا يمنع الهدف الأول لأستراليا والمتابعة دون خطورة

بداية اللقاء

كوريا الجنوبية أستراليا كأس آسيا
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