مباشر كأس آسيا - الأردن (0) - (0) طاجيكستان.. تصدي رائع

يلعب منتخب الأردن أمام طاجيكستان ضمن ربع نهائي كأس آسيا على ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا.

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ق30 فرصة هدف محقق يضيع على منتخب الاردن عن طريق يزن النعيمات

ق19 لاعبو الأردن يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق9 رد أردني سريع عن طريق موسى التعمري لكن حارس طاجيكستان ينقذ فريقه

ق5 ضغط مبكر من منتخب طاجيكستان على مرمى الأردن

انطلاق المباراة