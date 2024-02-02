مباشر كأس آسيا - الأردن (0) - (0) طاجيكستان.. تصدي رائع
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 13:35
كتب : FilGoal
يلعب منتخب الأردن أمام طاجيكستان ضمن ربع نهائي كأس آسيا على ملعب أحمد بن علي بالدوحة.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا.
لمتابعة مباراة الأردن أمام طاجيكستان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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ق30 فرصة هدف محقق يضيع على منتخب الاردن عن طريق يزن النعيمات
ق19 لاعبو الأردن يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب
ق9 رد أردني سريع عن طريق موسى التعمري لكن حارس طاجيكستان ينقذ فريقه
ق5 ضغط مبكر من منتخب طاجيكستان على مرمى الأردن
انطلاق المباراة
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