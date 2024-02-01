مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) ولفرهامبتون.. جوووول الثاني

الخميس، 01 فبراير 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الجولة 22 للدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

-----

ق 22 جوووول هويلوند يضيف الثاني

ق 5 جوووول راشفورد يسجل الأول

بداية المباراة

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون
نرشح لكم
جوارديولا يتحدث عن موقف ألفاريز بعد عودة هالاند رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ينقض في الوصافة بثلاثية ضد بيرنلي.. وعودة في 8 دقائق لـ توتنام انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(1) تشيلسي.. نهاية المباراة التشكيل - جوتا أساسي مع ليفربول.. ومادوكي يقود هجوم تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) (1) بيرنلي تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وهالاند على الدكة ضد بيرنلي ليفربول يعلن توثيق الأشهر الأخيرة لكلوب في مسلسل وثائقي
أخر الأخبار
قائمة الزمالك الإفريقية – 31 لاعبا بعد قيد 7 صفقات واستبدال ثلاثة لاعبين 17 دقيقة | الكرة المصرية
الرمادي يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز التعاقد مع محمد إبراهيم 26 دقيقة | ميركاتو
تحت أنظار رونالدو وإشارة آل الشيخ في وجه ميسي.. النصر يسحق ميامي بسداسية 28 دقيقة | سعودي في الجول
عامر حسين يعلن عبر في الجول مواعيد وملاعب ونظام نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 58 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بيراميدز يطلب ضم محمد إبراهيم.. وخطوة تحسم مصير الصفقة 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) ولفرهامبتون.. جوووول الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد الداخلية.. حمزة مجدي يوقع لـ بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
فورملا 1 - لويس هاملتون ينضم إلى فيراري في 2025 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل