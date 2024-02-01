انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(3) ولفرهامبتون

الخميس، 01 فبراير 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الجولة 22 للدوري الإنجليزي.

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ق 97 جووووول الفوز من كوبي ماينو

ق 95 جوووول التعادل القاتل من بيدرو نيتو

ق 85 جووول ماكس كيلمان يقلص الفارق

ق 75 جوووول مكتوميناي يسجل الثالث

ق 71 جوووول سارابيا يقلص الفارق من علامة الجزاء

ق 22 جوووول هويلوند يضيف الثاني

ق 5 جوووول راشفورد يسجل الأول

بداية المباراة

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون
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