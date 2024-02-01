انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(3) ولفرهامبتون
الخميس، 01 فبراير 2024 - 22:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الجولة 22 للدوري الإنجليزي.
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ق 97 جووووول الفوز من كوبي ماينو
ق 95 جوووول التعادل القاتل من بيدرو نيتو
ق 85 جووول ماكس كيلمان يقلص الفارق
ق 75 جوووول مكتوميناي يسجل الثالث
ق 71 جوووول سارابيا يقلص الفارق من علامة الجزاء
ق 22 جوووول هويلوند يضيف الثاني
ق 5 جوووول راشفورد يسجل الأول
بداية المباراة
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