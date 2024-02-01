انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0) (2) ريال مدريد.. إلى الصدارة
الخميس، 01 فبراير 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة 20 من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 73: القائم يمنع تقليص الفارق من تسديدة قوية لبورخا مايورال
ق 62: ماذا أهدرت يا فيني؟!
ق 56: جووول الثاااني.. خوسيلو يسجل الثاني بتسديدة أرضية رائعة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 14: جوووول أوووول.. خوسيلو يسجل الأول لريال مدريد
ق 9: العارضة تمنع الأول لخوسليو
بداية اللقاء
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