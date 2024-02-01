انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0) (2) ريال مدريد.. إلى الصدارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 73: القائم يمنع تقليص الفارق من تسديدة قوية لبورخا مايورال

ق 62: ماذا أهدرت يا فيني؟!

ق 56: جووول الثاااني.. خوسيلو يسجل الثاني بتسديدة أرضية رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: جوووول أوووول.. خوسيلو يسجل الأول لريال مدريد

ق 9: العارضة تمنع الأول لخوسليو

بداية اللقاء