مباشر كأس موسم الرياض - النصر (4)-(0) إنتر ميامي.. جوووول الرابع

الخميس، 01 فبراير 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي.

وكانت هذه المباراة من المفترض أن تشهد مواجهة أخيرة بين كريستيانو رونالدو نجم النصر وليونيل ميسي نجم ميامي.. ولكن كلاهما خرج من القائمة بداعي الإصابة.

رونالدو يقترب من العودة للمباراة الأخيرة في كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر، بينما لا يزال موقف ميسي غير معروف، حيث من المحتمل أن يخوض المباراة مع الهلال إن كان جاهزا.

أخبار متعلقة:
مدرب النصر يثير الشكوك حول جاهزية رونالدو لمواجهة ميسي كأس موسم الرياض.. الهلال يهزم إنتر ميامي في مباراة الأهداف السبعة بمشاركة ميسي وسواريز بعد الشفاء من الإصابة.. رونالدو جاهز لمواجهة ميسي في كأس موسم الرياض بعد تتويج ميسي بالجوائز الفردية.. رونالدو: الكرة الذهبية "وذا بيست" يفقدان المصداقية

تابع من هنا

وجاء تشكيل النصر كالتالي: ديفيد أوسبينا - سلطان الغنام - صالح العمري - أيميريك لابورت - أليكس تيليس - عبد المجيد الصليهم - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا - أوتافيو - عبد العزيز العليوة - محمد مران

فيما جاء تشكيل ميامي كالتالي: دريك كالندر - جوليان جريسيل - توماس أفيليس - سيرجي كريفتسوف - نوا ألين - جوردي ألبا - جريجوري - سيرجيو بوسكيتس - ديفيد رويز - لويس سواريز - ليوناردو كامبانيا

---------

ق 51 جووول الرابع من تاليسكا بركلة جزاء

ق 49 محمد مران يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من الحارس

استراحة

ق 36 إصابة أوسبينا وخروجه ونزول وليد عبد الله بدلا منه

ق 13 جوووول لابورت يسجل الثالث

ق 10 جووول تاليسكا يسجل الثاني

ق 3 جووول أول للنصر من أوتافيو بعد تمريرة مارسيلو بروزوفيتش

بداية المباراة

النصر إنتر ميامي كأس موسم الرياض النصر السعودي
نرشح لكم
طاقم تحكيم نسائي يدير مواجهة النصر ضد إنتر ميامي الرياضية السعودية: رونالدو يغيب عن النصر أمام إنتر ميامي مواعيد مباريات الخميس 1 فبراير.. النصر بواجه إنتر ميامي.. وكأس الرابطة وريال مدريد ويونايتد الرياضية: جاياردو يعيد بنزيمة لتدريبات اتحاد جدة رئيس الاتحاد السعودي: تصرف مانشيني أمام كوريا غير مقبول مدرب النصر يثير الشكوك حول جاهزية رونالدو لمواجهة ميسي خبر في الجول - الإسماعيلي رفض عرضا سعوديا للتعاقد مع عبد الرحمن مجدي كأس آسيا - مانشيني يعتذر على مغادرة الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح أمام كوريا
أخر الأخبار
صفقة هجومية.. فرانكفورت يستعير إيكيتيكي من باريس سان جيرمان 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديسابر على طريقة الجوهري: الفوز على مصر دفعنا للأمام.. وقبل البطولة كنا في المركز الـ 13 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - 7 تغييرات من أنشيلوتي ضد خيتافي 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الأهلي - انتظام معلول وخالد عبد الفتاح.. وكوكا يبدأ الركض حول الملعب ساعة | الدوري المصري
متحف أمم إفريقيا - كتيب المذيع المرافق لبعثة توجو في 2010 ساعة | كوت ديفوار 2023
كرة سلة - انتصار أجوستي الأول في الشاطبي.. الأهلي يهزم الاتحاد بالدوري ساعة | كرة سلة
بعد موقف مهند والنني.. المعد النفسي بالأهلي يكشف لـ في الجول طريقة التعامل مع الصدمات النفسية ساعة | كوت ديفوار 2023
مباشر كأس موسم الرياض - النصر (4)-(0) إنتر ميامي.. جوووول الرابع ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل