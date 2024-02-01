مباشر كأس موسم الرياض - النصر (4)-(0) إنتر ميامي.. جوووول الرابع
الخميس، 01 فبراير 2024 - 19:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي.
وكانت هذه المباراة من المفترض أن تشهد مواجهة أخيرة بين كريستيانو رونالدو نجم النصر وليونيل ميسي نجم ميامي.. ولكن كلاهما خرج من القائمة بداعي الإصابة.
رونالدو يقترب من العودة للمباراة الأخيرة في كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر، بينما لا يزال موقف ميسي غير معروف، حيث من المحتمل أن يخوض المباراة مع الهلال إن كان جاهزا.
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وجاء تشكيل النصر كالتالي: ديفيد أوسبينا - سلطان الغنام - صالح العمري - أيميريك لابورت - أليكس تيليس - عبد المجيد الصليهم - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا - أوتافيو - عبد العزيز العليوة - محمد مران
فيما جاء تشكيل ميامي كالتالي: دريك كالندر - جوليان جريسيل - توماس أفيليس - سيرجي كريفتسوف - نوا ألين - جوردي ألبا - جريجوري - سيرجيو بوسكيتس - ديفيد رويز - لويس سواريز - ليوناردو كامبانيا
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من علامة الجزاء.. تاليسكا يضيف الهدف الرابع ⚽🔥#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/gDgBvDYtTJ— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
ق 51 جووول الرابع من تاليسكا بركلة جزاء
لحظة احتساب ركلة جزاء النصر..#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/63eCYy58IJ— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
ق 49 محمد مران يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من الحارس
استراحة
أوسبينا يغادر أرضية الملعب بعد تعرضه للإصابه#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/pvhUB1nsGm— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
ق 36 إصابة أوسبينا وخروجه ونزول وليد عبد الله بدلا منه
للتاريخ يا لابورت.. ثالث الأهداف النصراوية ⚽🔥🤩#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/NDheLNMmN0— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
ق 13 جوووول لابورت يسجل الثالث
تاليسكا.. وهدف نصراوي ثاني 🔥⚽#النصر_انتر_ميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/sZcbp26bJv— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
ق 10 جووول تاليسكا يسجل الثاني
أول الأهداف للنصر..
عالمي يا أوتافيو 🤩🔥#النصر_انتر_ميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/bm0pr6kh5g— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
ق 3 جووول أول للنصر من أوتافيو بعد تمريرة مارسيلو بروزوفيتش
بداية المباراة