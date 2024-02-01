انتهت كأس الرابطة - المصري (3)-(1) بيراميدز.. تأهل الفريق البورسعيدي

يلعب المصري أمام بيراميدز في ختام ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويصعد المتأهل من تلك المباراة لمواجهة طلائع الجيش في نصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------------------

نهاية المباراة

ق91 جوووووول تسديدة قوية من لاكاي ترتطم في العارضة ثم جاد وتسكن شباك المصري

ق84 جوووووول كريم العراقي يسجل الثالث

ق75 جووووووووول صلاح محسن

ق60 صلاح محسن يشارك بدلا من حسن علي

ق53 مشاركة محمود حمادة بدلا من أمادو جولدي باه

الشوط الثاني ومشاركة مصطفى فتحي بدلا من إبراهيم عادل

نهاية الشوط الأول

ق33 رأسية من وليد الكرتي في العارضة

ق27 جوووووووول ميدو جابر

ق23 هدف غير محتسب لمحمد الشامي

ق11 تدخل قوي من كريم العراقي على الكرتي

ق6 محمد الشامي يهدر انفرادا

انطلاق المباراة