مباشر كرة سلة - الاتحاد (31)-(32) الأهلي.. الفترة الثانية

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري السوبر للمحترفين لكرة السلة.

وينفرد الاتحاد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بخمسة انتصارات برصيد 10 نقاط، بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 8 نقاط بتحقيق أربعة انتصارات وللفريق مباراة مؤجلة أمام الجزيرة.

لمشاهدة المباراة

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ق5:45 مهيب يسجل ثلاثية وتقدم الأهلي 32-31

ق6:39 الأهلي يقلص الفارق 31-27 ووقت مستقطع للاتحاد

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 31-23

ق1:20 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 24-20

ق3:45 تقدم الاتحاد 20-11 ووقت مستقطع للأهلي

ق6:30 أول تقدم للأهلي بعد ثلاثيتين والنتيجة 8-7

ق7:30 تقدم الاتحاد 7-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة