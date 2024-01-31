انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(1) تشيلسي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول

يحل تشيلسي ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 48 نقطة بينما تشيلسي في المركز العاشر بـ 31 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق79 جووووووووول لويس دياز يسجل الرابع

ق76 نونيز يسدد في العارضة للمرة الثالثة

ق71 جووووووووول نكونكو يسجل هدف تقليص الفارق

ق64 جوووووووووول سبوسلاي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: نونيز يهدر من علامة الجزاء

ق 45: ركلة جزاء لليفربول بعد تدخل باداشيلي على جوتا

ق39: جووووووول برادلي يسجل بتسديدة أرضية قوية في الشباك

ق23 جووووووول جوتا

ق8 نونيز يهدر الأول بتسديدة في العارضة

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي
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