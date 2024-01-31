مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) تشيلسي.. جووووووول جوتا
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 22:11
كتب : FilGoal
يحل تشيلسي ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 48 نقطة بينما تشيلسي في المركز العاشر بـ 31 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
----------------------
ق23 جووووووول جوتا
ق8 نونيز يهدر الأول بتسديدة في العارضة
انطلاق المباراة
نرشح لكم
التشكيل - جوتا أساسي مع ليفربول.. ومادوكي يقود هجوم تشيلسي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) (0) بيرنلي.. جووول رودري تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وهالاند على الدكة ضد بيرنلي ليفربول يعلن توثيق الأشهر الأخيرة لكلوب في مسلسل وثائقي تين هاج: راشفورد تحمل مسؤولية أفعاله.. أغلقت هذا الملف صلاح يدخل مرحلة جديدة من التأهيل الانتفاضة مستمرة.. أرسنال يعبر نوتنجهام فورست بثنائية انتهت - أرسنال (2)-(1) نوتنجهام فورست