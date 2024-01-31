مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) تشيلسي.. جووووووول جوتا

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول ووست هام

يحل تشيلسي ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 48 نقطة بينما تشيلسي في المركز العاشر بـ 31 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق23 جووووووول جوتا

ق8 نونيز يهدر الأول بتسديدة في العارضة

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي
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