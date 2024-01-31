مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) (0) بيرنلي.. جووول رودري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 20 مباراة.

فيما يحتل بيرنلي المركز 19 قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 21 مباراة,

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ق 46: جوووول الثاااالث.. رودري يحول عرضية فودين لهدف ثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: جووووول الثاااااني.. ألفاريز يسجل الثاني

ق 16: جوووووول أووووووول.. ألفاريز يسجل الأول بعدما حول عرضية من ماتيوش نونيز

بداية اللقاء