مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) (0) بيرنلي.. جووول رودري
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 21:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 20 مباراة.
فيما يحتل بيرنلي المركز 19 قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 21 مباراة,
--
ق 46: جوووول الثاااالث.. رودري يحول عرضية فودين لهدف ثالث
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: جووووول الثاااااني.. ألفاريز يسجل الثاني
ق 16: جوووووول أووووووول.. ألفاريز يسجل الأول بعدما حول عرضية من ماتيوش نونيز
بداية اللقاء
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) تشيلسي.. جووووووول جوتا التشكيل - جوتا أساسي مع ليفربول.. ومادوكي يقود هجوم تشيلسي تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وهالاند على الدكة ضد بيرنلي ليفربول يعلن توثيق الأشهر الأخيرة لكلوب في مسلسل وثائقي تين هاج: راشفورد تحمل مسؤولية أفعاله.. أغلقت هذا الملف صلاح يدخل مرحلة جديدة من التأهيل الانتفاضة مستمرة.. أرسنال يعبر نوتنجهام فورست بثنائية انتهت - أرسنال (2)-(1) نوتنجهام فورست