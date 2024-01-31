انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أوساسونا.. نهاية المباراة
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 19:45
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق أوساسونا ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بينما أوساسونا في المركز الثاني عشر بـ 26 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
--------------------
نهاية المباراة
ق90 ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع
ق79 تسلل على ليفاندوفسكي وإلغاء الهدف
ق77 القائم الأيمن لبرشلونة ينقذ الفريق من التعادل بعد تسديدة جون مونكايولا
ق67 طرد لاعب أوساسونا يوناي جارسيا
ق64 جووووووووول روكي يفتتح سجله مع البلوجرانا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق7 إصابة فيران توريس وخروجه باكيا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
دقيقة واحدة تكفي.. روكي يقتنص الفوز لـ برشلونة أمام أوساسونا تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع.. وليفاندوفسكي في الهجوم لتدعيم وسط الملعب.. رومانو: برشلونة يحسم سباق التعاقد مع موهبة السويد بالرغم من إجراء الفحوصات الطبية.. أتليتكو يتراجع عن التعاقد مع كين برشلونة يعلن نجاح جراحة بالدي سبورت: برشلونة يحاول إقناع كلوب بتدريب الفريق ماركا تكشف موقف موراتا من المشاركة ضد ريال مدريد "لم يتحدث أبدا عن تشافي وخلافته".. بايرن يصدر بيانا بشأن ارتباط توخيل بتدريب برشلونة