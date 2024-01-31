انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أوساسونا.. نهاية المباراة

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

يستضيف برشلونة فريق أوساسونا ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بينما أوساسونا في المركز الثاني عشر بـ 26 نقطة.

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نهاية المباراة

ق90 ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع

ق79 تسلل على ليفاندوفسكي وإلغاء الهدف

ق77 القائم الأيمن لبرشلونة ينقذ الفريق من التعادل بعد تسديدة جون مونكايولا

ق67 طرد لاعب أوساسونا يوناي جارسيا

ق64 جووووووووول روكي يفتتح سجله مع البلوجرانا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق7 إصابة فيران توريس وخروجه باكيا

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا
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