التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. وبواتنج أساسي مع الاتحاد في كأس الرابطة

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 18:42

كتب : FilGoal

أحمد صبيحة - إنبي - الداخلية - كأس الرابطة

يقود رفيق كابو هجوم إنبي أمام الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلعب إنبي أمام الاتحاد في ثاني مباريات ربع النهائي.

وجاء تشكيل إنبي بالكامل كالتالي:

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حارس المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة - محمد حامد - مصطفى دويدار - علي فوزي.

الوسط: مصطفى شكشك - أحمد جمال - مودي ناصر - أحمد يوسف.

الهجوم: رفيق كابو - يوسف لبيب.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا – محمود شبانة - الحبيب حسن – عمرو صالح.

الوسط: خالد الغندور – ناموري تراوري - ناصر ناصر.

الهجوم: عبد الغني محمد – بينيامين بواتنج.

كأس الرابطة الاتحاد إنبي
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