التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. وبواتنج أساسي مع الاتحاد في كأس الرابطة

بيراميدز يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية في الداخلية

مقابل 5 آلاف جنيها.. اتحاد الكرة يعلن تأسيس كأس الاتحاد للقسم الثاني

إبراهيم حسن: عمر كمال لا يشارك باستمرار مع الأهلي.. ونحن أول من أشركناه كظهير