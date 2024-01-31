انتهت في كأس آسيا - سوريا (1) (5) - (3) (1) إيران

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

سوريا-إيران

يلعب منتخب سوريا أمام نظيره منتخب إيران ضمن ثمن نهائي كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا أمام إيران.

لمتابعة مباراة سوريا أمام إيران دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
طلائع الجيش يضم عمر السعيد خبر في الجول - ثنائي شباب الزمالك يقترب من الخروج قبل نهاية الانتقالات الشتوية بعد الخروج من أمم إفريقيا.. اتحاد الكرة يقدم اعتذاره للجماهير المصرية الرياضية: جاياردو يعيد بنزيمة لتدريبات اتحاد جدة

نهاية المباراة بفوز منتخب إيران 5-3 بركلات الترجيح

ركلات الترجيح

كريم أنصاري يسجل لإيران

بابلو صباغ يسجل لمنتخب سوريا

رضايان يسجل الثانية لإيران

فهد يوسف يهدر ركلة جزاء لسوريا

إبراهيمي يسجل الثالثة لمنتخب إيران

الثالثة لسوريا في المرمى

مهدي ترابي يسجل الرابع لمنتخب إيران

علاء يسجل الخامسة لمنتخب سوريا

الخامس لمنتخب إيران ونهاية المباراة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الثاني الإضافي

ق118 لاعبو منتخب إيران يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق99 بطاقة صفراء لعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا

بداية الشوط الإضافي الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الوقت الأصلي

ق87 عرضية خطيرة لمنتخب سوريا من ركلة ركنية يبعدها دفاع إيران

ق65 تسديدة صاروخية من مدافع منتخب إيران تمر أعلى المرمى

ق61 ركلة جزاء لمنتخب سوريا يسددها عمر خربين بنجاح ويسجل هدف التعادل

ق58 التعادل يضيع من منتخب سوريا بعد انفراد من عمر خربين

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق33 جووووول مهدي طارمي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

ق32 ركلة جزاء لمنتخب إيران

ق20 إصابة أحمد مدنية حارس مرمى منتخب سوريا وتوقف المباراة لعلاجه

ق7 سردار أزمون يهدر فرصة الهدف الاول بعد تصدي أول ناجح من حارس منتخب سوريا

ق6 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

كأس آسيا منتخب سوريا منتخب إيران
نرشح لكم
مباشر كأس آسيا - أستراليا (1) (2) كوريا الجنوبية.. بطاقة حمرااااء كأس آسيا - عبد الله نصيب: صديقي أخبرني قبل المباراة بأنني سأسجل ضد طاجيكستان كأس آسيا - مدرب الأردن بعد الإنجاز التاريخي: استغللنا الثقة داخل المجموعة بنسبة 1000% ما بدأه الجوهري أتمه عموتة.. الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في التاريخ انتهت في كأس آسيا - الأردن (1) - (0) طاجيكستان.. تأهل تاريخي مواعيد مباريات الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا كأس آسيا - مؤتمر مدرب الأردن: نسعى لكتابة تاريخ جديد بالوصول لنصف النهائي العقدة مستمرة.. إيران تنهي مغامرة سوريا في كاس آسيا بركلات الترجيح
أخر الأخبار
مودرن فيوتشر يعلن إصابة رفعت وغيابه 4 أسابيع 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أرتيتا: عدم ضم مهاجم؟ سنرى بعد لقاء ليفربول.. وسأفتقد كلوب بنهاية الموسم 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آخرهم يوسف مجدي عبدالغني.. السكة الحديد يعلن 10 صفقات بانتقالات شتوية 41 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أنجولا.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - التشكيل.. نيجيريا دون تغييرات ومابولولو يقود أنجولا في ربع النهائي ساعة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - بحضور الصفقات الجديدة.. الزمالك يخطر لاعبيه بموعد المران الأول ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. أبو جبل أساسي أمام الكونغو الديمقراطية وعودة النني للوسط