توقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا 2023 حتى المباراة النهائية

ينطلق بعد غد الجمعة دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 بعد تحديد كافة المتأهلين له.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من نيجيريا وأنجولا وغينيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي وكاب فيردي والكونغو الديموقراطية.

فمن سيتوج بالنسخة رقم 34 من أعرق البطولات الإفريقية؟

توقع الآن طريق البطولة

اضغط هنا لبدء التوقع الخاص بك وشاركه