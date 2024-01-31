توقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا 2023 حتى المباراة النهائية
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 11:44
كتب : FilGoal
ينطلق بعد غد الجمعة دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 بعد تحديد كافة المتأهلين له.
وتأهل إلى ربع النهائي كل من نيجيريا وأنجولا وغينيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي وكاب فيردي والكونغو الديموقراطية.
فمن سيتوج بالنسخة رقم 34 من أعرق البطولات الإفريقية؟
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