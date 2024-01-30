بحثا عن مابولولو جديد.. الاتحاد يتعاقد مع الغيني تراوري

رجل المباراة وسجل وصنع.. ماذا قدم إمام عاشور في أول دربي مع الأهلي

شوبير: والدي يقدم لي رسالة واحدة فقط قبل المباريات.. وجماهير الأهلي سبب في نجاحنا

الشحات: اللعب في الأهلي نعمة.. وهناك من يلعب جيدا ويخسر

كهربا: بعض الإعلاميين يبنون برامجهم على اسمي.. ولا أعد البطولات مع الأهلي

مورينيو: من الصعب قول أن النتيجة عادلة والأهلي والزمالك لم يجازفا.. وما أعجبني في هدف إمام

كولر: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول.. ولن أشبع من الألقاب

إمام عاشور: في الأهلي نلعب لآخر دقيقة.. ولولا هؤلاء لما شاركت أمام الزمالك

جائزة الـ 50 ألف دولار.. إمام عاشور رجل مواجهة الأهلي ضد الزمالك