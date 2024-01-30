بحثا عن مابولولو جديد.. الاتحاد يتعاقد مع الغيني تراوري
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 22:25
كتب : هاني العوضي
أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع المهاجم الغيني، ناموري تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ناموري تراوري
النادي : الاتحاد السكندري
ويسعى الاتحاد لتكرار تجربة مهاجمه الأنجولي مابولولو بالتعاقد مع تراوري صاحب الـ19 عاما.
وأعلن الاتحاد تعاقده مع تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 5 سنوات ونصف.
وجاء قرار إدارة الاتحاد السكندري بناء على رغبة طارق العشري المدير الفني للفريق الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 18 نقطة.
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