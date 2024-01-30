مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بونو يتألق

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

المغرب - جنوب إفريقيا - بيرسي تاو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 4: تسديدة قوية يتصدى لها ياسين بونو من موكوينا

ق 11: ضغط مغربي قوي ومحاولات على المرمى

انطلاق المباراة

المغرب جنوب إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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