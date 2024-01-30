مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بونو يتألق
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
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ق 4: تسديدة قوية يتصدى لها ياسين بونو من موكوينا
ق 11: ضغط مغربي قوي ومحاولات على المرمى
انطلاق المباراة
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