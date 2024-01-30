انتهت أمم إفريقيا - المغرب (0)-(2) جنوب إفريقيا.. تأهل الأولاد

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

المغرب - جنوب إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز جنوب إفريقيا بثنائية دون رد.

ق 95: جووووووووووووول الثاني من موكوينا

ق 92: طرد سفيان أمرابط

ق 84: حكيمي يهدر ركلة الجزاء ويسددها في العارضة

ق 82: ركلة جزاء للمغرب بعد لمسة يد

ق 81: مطالبات جديدة بركلة جزاء واشتعال المباراة

ق 74: مطالبات بركلة جزاء

ق 59: أوووووه الزلزولي يهدر فرصة التعادل والحارس يتألق

ق 57: جووووووووول أول لجنوب إفريقيا من إيفيدنس ماكجوبا

ق 47: أخطر فرصة من أوناحي أمام المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: تسديدة من سليم أملاح تمر جوار القائم الأيمن

ق 45: أمين عدلي يهدر أخطر فرصة في الشوط الأول

ق 11: ضغط مغربي قوي ومحاولات على المرمى

ق 4: تسديدة قوية يتصدى لها ياسين بونو من موكوينا

انطلاق المباراة

المغرب جنوب إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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