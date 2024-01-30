انتهت أمم إفريقيا - المغرب (0)-(2) جنوب إفريقيا.. تأهل الأولاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز جنوب إفريقيا بثنائية دون رد.

ق 95: جووووووووووووول الثاني من موكوينا

ق 92: طرد سفيان أمرابط

ق 84: حكيمي يهدر ركلة الجزاء ويسددها في العارضة

ق 82: ركلة جزاء للمغرب بعد لمسة يد

ق 81: مطالبات جديدة بركلة جزاء واشتعال المباراة

ق 74: مطالبات بركلة جزاء

ق 59: أوووووه الزلزولي يهدر فرصة التعادل والحارس يتألق

ق 57: جووووووووول أول لجنوب إفريقيا من إيفيدنس ماكجوبا

ق 47: أخطر فرصة من أوناحي أمام المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: تسديدة من سليم أملاح تمر جوار القائم الأيمن

ق 45: أمين عدلي يهدر أخطر فرصة في الشوط الأول

ق 11: ضغط مغربي قوي ومحاولات على المرمى

ق 4: تسديدة قوية يتصدى لها ياسين بونو من موكوينا

انطلاق المباراة