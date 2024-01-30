مباشر - أرسنال (0)-(0) فورست.. بداية الشوط الثاني
الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست في اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فورست في المركز 16 برصيد 20 نقطة.
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بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 13: مدافع فورست يغلق تسديدة سميث رو قرب الـ6 ياردات وتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.
بداية المباارة
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