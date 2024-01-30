اتحاد السلة يعلن الجهاز الفني الكامل لمنتخب مصر

أعلن اتحاد كرة السلة المصري تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة بقيادة هنريك رودل.

وتولى الألماني هنريك رودل تدريب منتخب مصر خلفا للكندي روي رانا.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

هنريك رودل – مدير فني

وائل بدر – مدرب عام

محمد سليم – مدرب عام

رامي جنيدي – مدرب

وسبق وأن تولى رودل قيادة الاتحاد السكندري في دوري الموسم الماضي.

وتولى رانا تدريب منتخب مصر لكرة السلة منذ يناير 2022.

وقاد رانا منتخب مصر للمشاركة في النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة السلة والتي أنهاها بالخسارة من نيوزيلندا بنتيجة 88-86 في المباريات الترتيبية.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبدأ رودل مسيرته الاحترافية كلاعب في عام 1993 وشارك مع بلاده في أولمبياد 92 وحصد لقب أوروبا في 93.

واعتزل رودل اللعب عام 2004.

وسبق لرودل قيادة منتخب ألمانيا لمدة أربع سنوات وتأهل بالمنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وعمل روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر السابق كمساعد لرودل مع منتخب ألمانيا.