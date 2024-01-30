مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (1)-(2) مالي.. جوووول تراوري

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

لاسين سينايوكو - منتخب مالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو ضد منافسه مالي في اللقاء الذي يجمعهما في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

والفائز من هذه المباراة سيواجه كوت ديفوار في دور الـ8.

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ق 56: جووووول تقليص الفارق عن طريق برتراند تراوري لاعب مالي من ركلة جزاء.

تأكيد وجود ركلة جزاء.

ق 53: العودة لتقنية الفيديو لشك في وجود ركلة جزاء لبوركينا فاسو

ق 47: جوووول لاسيني سينايوكو بعد انطلاقة من الجهة اليمنى وسدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 32: كاموري دومبيا يسدد كرة أرضية من خارج الـ18 بعدت المرمى قليلا.

ق 29: لاسيني سينايكو لاعب مالي يسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة لكن كوفي تصدى لها.

ق 23: كاموري دومبيا لاعب مالي يهدر فرصة مضاعفة النتيجة بعد إنقاذ رائع من هيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو

ق 14: تسديدة قوية من أداما تراوري لاعب مالي ذهبت أعلى المرمى.

ق 3: جوووول إدموند تابسوبا لاعب بوركينا فاسو ذاتي بعد رأسية من أمادو حايدارا لاعب مالي ارتطمت في القائم ثم ارتدت من قدم تابسوبا في مرماه.

بداية المباراة

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