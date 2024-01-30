تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توريه أساسي مع بوركينا فاسو.. وديانج على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - منتخب بوركينا فاسو

أعلن إيريك شيل المدير الفني لمنتخب مالي تشكيل فريقه الأساسي في المباراة التي ستجمعه بمنافسه بوركينا فاسو بعد قليل في دور الـ16 ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

ويجلس أليو ديانج لاعب فريق الأهلي على مقاعد البدلاء بعدما اشترك أساسيا في المباراة الماضية ضد ناميبيا في المباراة الأخيرة في دور المجموعات.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: دجيجوي ديارا

خط الدفاع: هاماري تراوري – كيكي كوياتي – يسكو نياكاتي – فالاي ساكو

خط الوسط: أمادو هايدارا – لاسانا كوليبالي – محمد كامارا – أداما تراوري

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو – كاموري دومبيا

وعلى الجانب الآخر يشارك بلاتي توريه لاعب فريق بيراميدز بشكل أساسي مع بوركينا فاسو

وجاء تشكيل هوبرت فيلود المدير الفني لبوركينا فاسو على النحو التالي:

حراسة المرمى: كواكو كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري – إدموند تابسوبا – ستيف ياجو – إيسوفو دايو

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه – جوستافو سانجاري – إسماعيلا ودراوجو

خط الهجوم: عبدول فيصل تابسوبا – محمد كوناتي – برتراند تراوري

الفائز من هذه المباراة سيواجه كوت ديفوار في دور الـ8.

بلاتي توريه بيراميدز كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار مالي بوركينا فاسو
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