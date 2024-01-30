سلة - خبر في الجول.. الزمالك يضم لاعب الفريق الشباب بسموحة

الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 16:53

كتب : هاني العوضي

آدم الحلواني

أتم الزمالك اتفاقه مع سموحة لضم لاعبه آدم الحلواني لتدعيم فريق كرة السلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيضم اللاعب من سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه.

ويلعب الحلواني مع الفريق الشباب بسموحة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يطلب ضم مهاجم سموحة.. وطلبات ناديه للتخلي عنه كلوب: صلاح سيغيب أمام تشيلسي وأرسنال.. موعد عودته غير محدد خبر في الجول – الزمالك يقترب من التعاقد مع ترافيس موتيبيا خبر في الجول – الزمالك يقترب من ضم فينيسيوس سوزا لاعب إنترناسيونال البرازيلي

وكان الاتحاد السكندري والأهلي طلبا ضم اللاعب من سموحة ولكن الزمالك تمكن من إتمام الصفقة.

وكان الزمالك قد حصل على المركز الثاني في كأس مصر بالموسم الماضي لكرة السلة.

كما خسر الفريق لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم الحالي.

الزمالك سموحة كرة سلة آدم الحلواني
نرشح لكم
اتحاد السلة يعلن الجهاز الفني الكامل لمنتخب مصر سلة - خبر في الجول.. الزمالك يتمم الاتفاق لضم بهاء رمضان لاعب مصر للتأمين وشقيقه الأصغر NBA - دونتشيتش يسجل 73 نقطة ويعادل رابع أفضل رقم في التاريخ كرة سلة - تقدم واحد يكفي.. الأهلي يصعق الزمالك في اللحظات الأخيرة انتهت كرة سلة - الزمالك (69)-(70) الأهلي.. دوري السوبر المصري خبر في الجول – سلة.. اتجاه في الزمالك لفسخ تعاقد أدهم العيدة سلة - مؤتمر صحفي لتقديم رودل يوم السبت كرة سلة - بعد قيادة الاتحاد.. رودل مديرا فنيا لـ منتخب مصر
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر مقابل عمرو السيسي وثنائي الشباب 5 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أمم إفريقيا – مزراوي أساسي مع المغرب وغياب زياش.. وتاو يقود جنوب إفريقيا 6 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم أمام نوتنجهام فورست 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لتدعيم وسط الملعب.. رومانو: برشلونة يحسم سباق التعاقد مع موهبة السويد ساعة | ميركاتو
اتحاد السلة يعلن الجهاز الفني الكامل لمنتخب مصر 2 ساعة | كرة سلة
كما كشف في الجول - الجونة يضم بيكالي بعد فسخ تعاقده مع فيوتشر 2 ساعة | الكرة المصرية
انتهت أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (1)-(2) مالي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أولى صفقات عهد دي روسي.. روما يعلن التوقيع مع أنخيلينيو 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 2 أمم إفريقيا - السنغال ضد كوت ديفوار.. تعرف على كافة مباريات ثمن النهائي وطريق مصر 3 منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب 4 أمم إفريقيا - متبقي 4 منتخبات.. تعرف على المتأهلين لثمن النهائي وكوت ديفوار تترقب