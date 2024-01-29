أمم إفريقيا - تعرف على مكافأة منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ 16

انتهت رحلة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وسيحصل منتخب مصر على 800 ألف دولار كمكافأة الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة.

يأتي ذلك وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والزيادات الأخيرة في مكافآت البطولة الإفريقية الأكبر للمنتخبات.

وكان منتخب مصر قد غادر البطولة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتأهل منتخب مصر بالمركز الثاني لمجموعته برصيد 3 نقاط وراء كاب فيردي المتصدر.

وحقق الفراعنة 3 تعادلات في دور المجموعات جميعها بنتيجة 2-2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وتأهلت الكونغو الديمقراطية لملاقاة غينيا في ربع النهائي.