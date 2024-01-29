مباشر أمم إفريقيا - السنغال (1)-(1) كوت ديفوار.. الشوط الإضافي الأول
الإثنين، 29 يناير 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
يلعب منتخب السنغال أمام كوت ديفوار ضمن منافسات ثمن نهائي أمم إفريقيا.
وكان منتخب السنغال قد تأهل كأول مجموعته بالعلامة الكاملة بينما كوت ديفوار ضمن أفضل مركز ثالث.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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الشوط الإضافي الأول
نهاية الوقت الأصلي والانتقال إلى شوطين إضافيين
ق86 جووووووووووول كيسي يشعل اللقاء
ق84 ركلة جزاء لبيبي بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق83 مطالبات بركلة جزاء
ق77 ميندي يتألق
ق74 ماني يهدر هدف قتل المباراة
ق73 فرانك كيسي يهدر التعادل بعد نزوله
ق46 إسماعيلا سار يهدر الهدف الثاني
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق10 إصابة قوية لإبراهيما سانجاري
ق4 جووووووووول حبيب ديالو يسجل مبكرا
انطلاق المباراة
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