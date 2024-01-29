انتهت أمم إفريقيا - السنغال (1) 4-5 (1) كوت ديفوار.. الأفيال إلى ربع النهائي

يلعب منتخب السنغال أمام كوت ديفوار ضمن منافسات ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وكان منتخب السنغال قد تأهل كأول مجموعته بالعلامة الكاملة بينما كوت ديفوار ضمن أفضل مركز ثالث.

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الركلة الخامسة: ساديو ماني يحافظ على حظوظ السنغال - فرانك كيسي يسجل لكوت ديفوار

الركلة الرابعة: بامبا ديانج يسجل للسنغال - سيرجي أورييه يسجل لكوت ديفوار

الركلة الثالثة: موسى نياكاتي يهدر في القائم - سباستيان هالر يسجل لكوت ديفوار

الركلة الثانية: بابي سار يسجل للسنغال - كريستيان كوامي يهدر لكوت ديفوار

الركلة الأولى: كاليدو كوليبالي يسجل للسنغال - نيكولاس بيبي يسجل لكوت ديفوار

إلى ركلات الترجيح

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

ق105 ماني يهدر هدفا محققا

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي والانتقال إلى شوطين إضافيين

ق86 جووووووووووول كيسي يشعل اللقاء

ق84 ركلة جزاء لبيبي بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق83 مطالبات بركلة جزاء

ق77 ميندي يتألق

ق74 ماني يهدر هدف قتل المباراة

ق73 فرانك كيسي يهدر التعادل بعد نزوله

ق46 إسماعيلا سار يهدر الهدف الثاني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10 إصابة قوية لإبراهيما سانجاري

ق4 جووووووووول حبيب ديالو يسجل مبكرا

انطلاق المباراة