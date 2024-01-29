مباشر كأس موسم الرياض - الهلال (2)-(0) إنتر ميامي.. فرصة ضائعة من سواريز
الإثنين، 29 يناير 2024 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
ويقود ليونيل ميسي تشكيل إنتر مياني بجانب كل من لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا زملائه السابقين في برشلونة.
أمام الهلال السعودي فيقوده النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش بجانب سالم الدوسري، كما يظهر رينان لودي لأول مرة مع الفريق الأزرق.
ويقام اللقاء على استاد المملكة أرينا، وهي أول مباراة يستضيفها الملعب.
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ق 20: هجمات متبادلة من الفريقين
ق 15: سواريز يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى
ق 13: جووووول الثاني عبد الله الحمدان
ق10 جووووووول ميتروفيتش يفتتح التسجيل للهلال
انطلاق المباراة
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