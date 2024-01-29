مباشر كأس موسم الرياض - الهلال (2)-(0) إنتر ميامي.. فرصة ضائعة من سواريز

الإثنين، 29 يناير 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

ميسي - إنتر ميامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الهلال السعودي ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويقود ليونيل ميسي تشكيل إنتر مياني بجانب كل من لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا زملائه السابقين في برشلونة.

أمام الهلال السعودي فيقوده النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش بجانب سالم الدوسري، كما يظهر رينان لودي لأول مرة مع الفريق الأزرق.

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ويقام اللقاء على استاد المملكة أرينا، وهي أول مباراة يستضيفها الملعب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 20: هجمات متبادلة من الفريقين

ق 15: سواريز يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى

ق 13: جووووول الثاني عبد الله الحمدان

ق10 جووووووول ميتروفيتش يفتتح التسجيل للهلال

انطلاق المباراة

الهلال السعودي كأس موسم الرياض إنتر ميامي
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