انتهت أمم إفريقيا - كاب فيردي (1)-(0) موريتانيا

الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو موريتانيا بهدف ديلاهي أمام الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كأس أمم إفريقيا بين كاب فيردي وموريتانيا.

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ق 88 ريان مينديش يسجل ركلة الجزاء

ق 86 ركلة جزاء لصالح كاب فيردي.. المدافع يخطئ والحارس يعرقل 9

ق 59 خطيرة من أن سليمان ولكن تمر فوق العارضة

ق 10 ريان مينديش يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 4 ستيفن موريرا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

موريتانيا كاب فيردي كأس أمم إفريقيا
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