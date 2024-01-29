انتهت أمم إفريقيا - كاب فيردي (1)-(0) موريتانيا
الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كأس أمم إفريقيا بين كاب فيردي وموريتانيا.
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ق 88 ريان مينديش يسجل ركلة الجزاء
ق 86 ركلة جزاء لصالح كاب فيردي.. المدافع يخطئ والحارس يعرقل 9
ق 59 خطيرة من أن سليمان ولكن تمر فوق العارضة
ق 10 ريان مينديش يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 4 ستيفن موريرا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة
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