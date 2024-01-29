أمم إفريقيا - التشكيل.. حمية طنجي يقود مغامرة موريتانيا أمام كاب فيردي
الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:26
كتب : FilGoal
تستمر مغامرة موريتانيا في كأس أمم إفريقيا بمواجهة كاب فيردي في دور الـ 16، بعد مفاجأة إقصاء الجزائر في دور المجموعات.
وجاء تشكيل موريتانيا كالتالي:
حراسة المرمى: بوبكر نياسي.
خط الدفاع: الحسن حويبيب – لامين با – خادم دياو - أن سليمان.
خط الوسط: عمار سيدي - إبراهيما كيتا - عمري جاساما – بودا محسن - أبوبكاري كويتا.
خط الهجوم: حمية طنجي
بينما تواصل كاب فيردي مسيرتها المميزة بعد تصدرها للمجموعة الثانية على حساب مصر وغانا وموزمبيق.
وجاء تشكيل كاب فيردي كالتالي:
حراسة المرمى: فوزينيا
خط الدفاع: ستيفين موريرا - لوجان كوستا - روبرتو لوبيز - جواو باولو
خط الوسط: جاميرو مونتيرو- كيفن بينا "لينيني" - ديروي دوارتي
خط الهجوم: ريان مينديش - بيبي - جوفاني كابرال
ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من كوت ديفوار والسنغال.