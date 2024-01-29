أمم إفريقيا - التشكيل.. حمية طنجي يقود مغامرة موريتانيا أمام كاب فيردي

الإثنين، 29 يناير 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

بابكر نياسي - حارس موريتانيا

تستمر مغامرة موريتانيا في كأس أمم إفريقيا بمواجهة كاب فيردي في دور الـ 16، بعد مفاجأة إقصاء الجزائر في دور المجموعات.

وجاء تشكيل موريتانيا كالتالي:

حراسة المرمى: بوبكر نياسي.

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خط الدفاع: الحسن حويبيب – لامين با – خادم دياو - أن سليمان.

خط الوسط: عمار سيدي - إبراهيما كيتا - عمري جاساما – بودا محسن - أبوبكاري كويتا.

خط الهجوم: حمية طنجي

بينما تواصل كاب فيردي مسيرتها المميزة بعد تصدرها للمجموعة الثانية على حساب مصر وغانا وموزمبيق.

وجاء تشكيل كاب فيردي كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: ستيفين موريرا - لوجان كوستا - روبرتو لوبيز - جواو باولو

خط الوسط: جاميرو مونتيرو- كيفن بينا "لينيني" - ديروي دوارتي

خط الهجوم: ريان مينديش - بيبي - جوفاني كابرال

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من كوت ديفوار والسنغال.

كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا موريتانيا
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