أمم إفريقيا - التشكيل.. حمية طنجي يقود مغامرة موريتانيا أمام كاب فيردي

تستمر مغامرة موريتانيا في كأس أمم إفريقيا بمواجهة كاب فيردي في دور الـ 16، بعد مفاجأة إقصاء الجزائر في دور المجموعات.

وجاء تشكيل موريتانيا كالتالي:

حراسة المرمى: بوبكر نياسي.

خط الدفاع: الحسن حويبيب – لامين با – خادم دياو - أن سليمان.

خط الوسط: عمار سيدي - إبراهيما كيتا - عمري جاساما – بودا محسن - أبوبكاري كويتا.

خط الهجوم: حمية طنجي

بينما تواصل كاب فيردي مسيرتها المميزة بعد تصدرها للمجموعة الثانية على حساب مصر وغانا وموزمبيق.

وجاء تشكيل كاب فيردي كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: ستيفين موريرا - لوجان كوستا - روبرتو لوبيز - جواو باولو

خط الوسط: جاميرو مونتيرو- كيفن بينا "لينيني" - ديروي دوارتي

خط الهجوم: ريان مينديش - بيبي - جوفاني كابرال

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من كوت ديفوار والسنغال.