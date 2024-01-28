مباشر أمم إفريقيا - مصر (0) (0) الكونغو الديمقراطية.. بداية اللقاء

الأحد، 28 يناير 2024 - 21:44

كتب : Filgoal Team

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف مصطفى محمد أمام غانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي الفريق الفائز من المباراة مع غينيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

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