انتهت في أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (0)-(1) غينيا

الأحد، 28 يناير 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

إيميليو نسوي - غينيا الاستوائية ضد غينيا بيساو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا الاستوائية ضد غينيا في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

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ق 98 جووووول محمد بايو بعد عرضية من ساؤول كوكو

ق 97 اوووه انفراد آخر يضيع من سيرهو جيراسي

ق 88 فرانسوا كامانو يسدد والحارس أوونو يتصدى مرة أخرى

ق 84 لويس أسوي بدلا من جانيك بويلا في صفوف غينيا الاستوائية

ق 82 سيرهو جيراسي يسدد رأسية قوية ولكن الحارس جيسوس أوونو يتصدى

ق 79 نابي كيتا وفرانسوا كامانو بدلا من موري كوناتيه وسيكو سيلا

ق 69 جووووول إميليو إنسوي يهدر ركلة الجزاء في العارضة

ق 66 ركلة جزاء قيد المراجعة لصالح غينيا الاستوائية

ق 60 سيرهو جيراسي نجم غينيا يحل بدلا من مورجان جيلافوجي

ق 56 طرد فيديريكو بيكورو بعد تدخل عنيف

ق 54 موري كوناتيه يسجل لغينيا ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 52 إميليو إنسوي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 50 مورجان جيلافوجي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 55 مورجان جيلافوجي يسدد ولكن الكرة تحلق فوق العارضة

ق3 محمد بايو يسدد لغينيا ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

أمم إفريقيا غينيا الاستوائية غينيا
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