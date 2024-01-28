انتهت في أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (0)-(1) غينيا
الأحد، 28 يناير 2024 - 18:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا الاستوائية ضد غينيا في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.
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ق 98 جووووول محمد بايو بعد عرضية من ساؤول كوكو
ق 97 اوووه انفراد آخر يضيع من سيرهو جيراسي
ق 88 فرانسوا كامانو يسدد والحارس أوونو يتصدى مرة أخرى
ق 84 لويس أسوي بدلا من جانيك بويلا في صفوف غينيا الاستوائية
ق 82 سيرهو جيراسي يسدد رأسية قوية ولكن الحارس جيسوس أوونو يتصدى
ق 79 نابي كيتا وفرانسوا كامانو بدلا من موري كوناتيه وسيكو سيلا
ق 69 جووووول إميليو إنسوي يهدر ركلة الجزاء في العارضة
ق 66 ركلة جزاء قيد المراجعة لصالح غينيا الاستوائية
ق 60 سيرهو جيراسي نجم غينيا يحل بدلا من مورجان جيلافوجي
ق 56 طرد فيديريكو بيكورو بعد تدخل عنيف
ق 54 موري كوناتيه يسجل لغينيا ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل
ق 52 إميليو إنسوي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 50 مورجان جيلافوجي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 55 مورجان جيلافوجي يسدد ولكن الكرة تحلق فوق العارضة
ق3 محمد بايو يسدد لغينيا ولكن بجوار القائم
بداية المباراة