مباشر كأس دبي - الزمالك (2) (0) أهلي جدة.. بطاقة حمراء تشعل اللقاء

الأحد، 28 يناير 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

الزمالك - الرجاء - كأس تحدي دبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأهلي جدة في نهائي كأس تحدي دبي 2023.

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ق 56: بطاقة حمراء لعلي مجرشي لاعب الأهلي بعد مشادة بين لاعبي الفريقين.

ق 47: جوووول الثااااني.. يوسف أوباما يسجل من انفراد بعد بينية رائعة من سامسون

ق 46: خروج محمود علاء وإبراهيما نداي، بدلا من الونش وشيكابالا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جوووول أوووول.. شيكابالا يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة.

ق 28: مجهود فردي من سامسون وقطع الكرة من المدافع، وسدد كرة مرت بجوار القائم.

ق 10: تصويبة صاروخية من نبيل عماد تمر بجوار القائم

ق 8: عواد يتألق ويتصدى لتسديدة على الطائر ويحوّل الكرة لركنية.

بداية اللقاء

الزمالك كأس تحدي دبي أهلي جدة
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