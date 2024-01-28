مباشر كأس دبي - الزمالك (0) (0) أهلي جدة.. فرصة بيضاء أولى

الأحد، 28 يناير 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

الزمالك - الرجاء - كأس تحدي دبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأهلي جدة في نهائي كأس تحدي دبي 2023.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 10: تصويبة صاروخية من نبيل عماد تمر بجوار القائم

ق 8: عواد يتألق ويتصدى لتسديدة على الطائر ويحوّل الكرة لركنية.

بداية اللقاء

الزمالك كأس تحدي دبي أهلي جدة
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