مباشر كأس دبي - الزمالك (0) (0) أهلي جدة.. فرصة بيضاء أولى
الأحد، 28 يناير 2024 - 17:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأهلي جدة في نهائي كأس تحدي دبي 2023.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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ق 10: تصويبة صاروخية من نبيل عماد تمر بجوار القائم
ق 8: عواد يتألق ويتصدى لتسديدة على الطائر ويحوّل الكرة لركنية.
بداية اللقاء
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