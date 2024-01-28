مباشر كأس دبي - الزمالك (0) (0) أهلي جدة.. عواد يتألق

مدرب الزمالك المحتمل - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة

تشكيل الزمالك - تغيير وحيد أمام أهلي جدة في نهائي كأس تحدي دبي

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فتح الله: السعيد حتى الآن لاعبا في بيراميدز.. وسيفيد الزمالك إذا انضم له يوما ما