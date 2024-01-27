مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) (0) الكاميرون.. تقنية الفيديو تلغي الهدف
السبت، 27 يناير 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد الكاميرون في ثاني مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع أنجولا التي فازت بنتيجة 3-0 على ناميبيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 12: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل
ق 9: جووول أووووول لنيجيريا عن طريق سيمي أجايي
بداية اللقاء
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