مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) (0) الكاميرون.. تقنية الفيديو تلغي الهدف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد الكاميرون في ثاني مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع أنجولا التي فازت بنتيجة 3-0 على ناميبيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

ق 12: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل

ق 9: جووول أووووول لنيجيريا عن طريق سيمي أجايي

بداية اللقاء