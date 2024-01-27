مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) (0) الكاميرون.. تقنية الفيديو تلغي الهدف

السبت، 27 يناير 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

نيجيريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد الكاميرون في ثاني مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع أنجولا التي فازت بنتيجة 3-0 على ناميبيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 12: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل

ق 9: جووول أووووول لنيجيريا عن طريق سيمي أجايي

بداية اللقاء

نيجيريا الكاميرون أمم إفريقيا
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